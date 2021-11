Fastnacht in der Corona-Krise: Warum der Gonsenheimer Carneval Verein über die 2G-Regel hinausgeht

In den Fastnachts- und Karnevals-Hochburgen in Rheinland-Pfalz wird erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie der Auftakt wieder mit zahlreichen Besuchern gefeiert. Allerdings gelten die 2G-Regeln - Zugang haben also nur Geimpfte und Getestete.

Martin Krawietz, Präsident des Gonsenheimer Carneval Vereins aus Mainz, sagte in SWR Aktuell, man werde die pandemische Lage sehr aufmerksam beobachten. Außerdem setze der Gonsenheimer Carneval Verein auf weitere freiwillige Schutzmaßnahmen gegen Corona. Für die Saalfastnacht sei man weitergegangen als die 2G-Regelungen. "Wir haben unsere Aktiven gebeten, sich zu testen und haben auch die Kapazität in den Sälen reduziert." Außerdem habe man darauf geachtet, dass die Musiker weiter als sonst üblich vom Publikum entfernt seien. "Das sind Maßnahmen, bei denen sich die Leute wohler fühlen."

Warum trotz aller Einschränkungen die Vorfreude auf die Fastnacht mit Narren groß ist, erläutert der Präsident des Gonsenheimer Carneval Vereins im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.