(Fast) Niemand will Schulleiter werden: Was sind die Gründe?

Welcher Lehrer will heutzutage eigentlich noch Schulleiter werden? Die wenigsten - so lautet die knappe, aber offensichtlich völlig zutreffende Antwort. Denn freiwerdende Schulleitungsstellungen neu zu besetzen, ist in Deutschland eine echte Herausforderung. Viele Stellen bleiben deshalb lange Zeit unbesetzt. Schulleiter seien heute weniger Pädagogen als viel mehr Manager, sagt Werner Weber im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Vanja Weingart. Er ist Rektor einer Gemeinschaftsschule in Heidenheim und erster Vorsitzender der Vereinigung von Schuleiterinnen und Schulleitern in Baden-Württemberg. Welche Aufgaben Schulleiter heute zusätzlich übernehmen müssen, beschreibt Weber im Interview.