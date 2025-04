"Fashion Revolution Day": Für nachhaltigen Umgang mit Kleidung

Heute ist "Fashion Revolution Day". An diesem Tag dreht sich alles um die Frage "Wer macht meine Kleider?" In Gedenken an den Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch im Jahr 2013 geht es um schlechte Arbeitsbedingungen und fehlende Transparenz in der Modeindustrie und das Ziel, Kleidung nachhaltiger zu produzieren und im Alltag bewusster damit umzugehen. Maria Schorn leitet den Second-Hand-Laden "Kleiderei" in Freiburg. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex beschreibt sie ihre Vorstellung von nachhaltigem Umgang mit Kleidung, der sich unter anderem darin zeigt, dass in der "Kleiderei" auch Mode zum Ausleihen angeboten wird.