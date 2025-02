Farben, Köpfe, Slogans: Wie uns Wahlplakate beeinflussen

per Mail teilen

Noch wenige Wochen bis zur vorgezogenen Bundestagswahl und überall hängen sie jetzt wieder: Die Wahlplakate der Parteien. Kommunikationsforscher Frank Brettschneider von der Universität Hohenheim hält sie für wichtig, ihre Wirkung aber für begrenzt.

"Niemand steht vor einem Plakat und sagt: Was für’n tolles Plakat – die Partei wähle ich jetzt!" Brettschneider in SWR Aktuell: "Das ist aber auch nicht die Funktion eines Plakates. Plakate können aber, wenn sie gut gemacht sind, auf Themen aufmerksam machen, die für einzelne Parteien günstig sind." Diese Themen müssten dann aber auf anderem Wege, etwa durch Kundgebungen, Wahlwerbung oder per Social Media vertieft werden.

Plakate oft ohne Botschaft

Bei den aktuellen Wahlplakaten vermisst der Kommunikationsforscher den Inhalt. Zum Plakat der Grünen beispielsweise, das neben dem Kanzlerkandidaten Habeck noch das Wort „Zuversicht“ darstellt, meint Brettschneider "Das ist okay, um eine Grundhaltung gegen die Weltuntergangsstimmung anderer verbreiten zu wollen. Aber das braucht Substanz, eine Botschaft müsste dazu kommen."

Kurzer Wahlkampf wirkt sich aus

Brettschneider vermutet, dass den meisten Parteien durch den verkürzten Wahlkampf die Zeit gefehlt habe, besonders gelungene Plakatkampagnen zu entwickeln. Welche Zukunft Wahlplakate haben, wo sich der Wahlkampf mehr und mehr ins Internet verlagert, darüber hat Frank Brettschneider mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen.