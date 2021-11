Fans begeistert vom neuen ABBA-Album "Voyage"

Sie hatte gar nicht mehr damit gerechnet, dass ihre Helden noch einmal ein Album veröffentlichen. Umso mehr hat sich Regina Grafunder vom "ABBA-Intermezzo Fanclub" über das neue Album "Voyage" der schwedischen Popband gefreut und war emotional überwältigt:

"Ich habs mir natürlich mit Kopfhörer angehört und war total darin vertieft. Und als das letzte Lied dann gespielt wurde, 'Ode to freedom', da liefen dann auch die Tränen. Jetzt fang ich gleich wieder an zu heulen, Entschuldigung!"

"Aber das hat mich total ergriffen. Denn dieses letzte Lied, das ist ja wie so eine Hymne, also wie so eine Art Abschiedslied. Also total schön."

Neues Album kam unvorhergesehen

Ihr Fanclub versorgt nach eigenen Angaben mehr als 1.000 Fans aus der ganzen Welt regelmäßig mit allen Neuigkeiten über ABBA. Doch selbst sie als ABBA-Expertin wurde vom neuen Album überrascht:

"Es war ja immer nur von zwei Liedern die Rede", erklärt Grafunder. "Es ist ja jetzt genau 40 Jahre her, dass `The Visitors', das letzte Studioalbum, erschienen ist."