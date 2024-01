In der eigenen Familie: Umgang mit dem Holocaust

Demonstrationen gegen Rechtsextremismus erleben wir gerade überall in Deutschland. Dabei schwingt immer das Gedenken an den Holocaust mit, an das Dritte Reich und die Erinnerungen, die bis heute wachgehalten werden. Allerdings verwischen diese Erinnerungen immer stärker, je mehr Zeit verstreicht und je mehr Zeitzeugen sterben. Auch innerhalb unserer Familien wird ganz unterschiedlich mit dem Zweiten Weltkrieg umgegangen – teilweise wird viel diskutiert, teilweise aber auch geschwiegen. Wie dieser Umgang in Familien mit und ohne Migrationshintergrund aussieht, das hat die Uni Koblenz im Auftrag der rheinland-pfälzischen Landesregierung untersucht. Die Projektleiterin, Inka Engel, erklärt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern, welche Unterschiede es tatsächlich gibt.