Scharfe Sicherheitsvorkehrungen: Mordprozess nach Mannheimer Messerangriff beginnt

Fast neun Monate nach der tödlichen Messerattacke auf dem Marktplatz in Mannheim auf den Polizisten Rouven Laur beginnt der Prozess gegen den Angeklagten – und zwar am Oberlandesgericht in Stuttgart Stammheim. Dabei handelt es sich um ein Staatsschutzverfahren. "Der Angeklagte ist besonders gefährlich", sagt ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt. Außerdem sei auch noch nicht ganz klar, aus welchem Milieu der Angeklagte letztlich stamme – ein weiterer Grund, warum das Verfahren nach Stuttgart Stammheim verlegt wurde. Zugleich ist der Angeklagte auch selbst gefährdet: Schmidt weist auf eine "extreme Politisierung solcher Taten" hin, sodass man sich fragen müsse: "Wer aus der Reihe der Gegner von Islamisten könnte denn zu Gewalt greifen?"

Tödlicher Messerangriff von Mannheim: Attacke auf Videos festegehalten

Die Anklage lautet unter anderem auf Mord und versuchten Mord, denn bei dem Angriff waren neben dem Polizisten auch fünf Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa verletzt worden. Holger Schmidt spricht von einer "besonderen Tat", denn es gebe mehrere Videoaufnahmen, auf denen man sehe, was passiere. Welche Informationen es zum Motiv des mutmaßlichen Täters gibt und wie es den Opfern geht, die den Angriff überlebt haben, ist außerdem Thema im Gespräch zwischen ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt und SWR Aktuell-Moderator Andreas Fischer.