Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, fordert im Fall der verschwundenen Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa Sanktionen gegen die Regierung in Belarus. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch sagte Göring-Eckardt: "Sanktionen sind ein sehr zentrales Mittel und sie müssen gegen das Umfeld von Lukaschenko [Präsident von Belarus] gelten." Allerdings auch gegen diejenigen, die das System stützten. "Das ist das übliche Verhalten eines Diktators, der nicht verstanden hat, dass seine Zeit abgelaufen ist", sagte Göring-Eckardt. Sie forderte, dass freie und geheime Wahlen in Belarus durchgeführt werden. Dann sei klar, dass Aljaksandr Lukaschenko nicht Präsident in Belarus sein könne. Gleichzeitig forderte sie von der Bundesregierung, die Opposition in Belarus zu unterstützen.