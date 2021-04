per Mail teilen

Auf den Straßen ist es in den letzten Jahren eng geworden: Die Zahl der Autos ist kräftig gewachsen – und auch deren Größe. Die Enge im Auto-Verkehr sorgt schon seit einiger Zeit für einen Fahrrad-Boom – im Corona-Jahr ist auch noch der Faktor Frischluft hinzugekommen. Aber was ist, wenn die Kinder mitfahren sollen? Hier gibt es viele Möglichkeiten: vom klassischen Kindersitz über Anhänger bis zum Lastenrad – alles mit oder ohne Elektro-Motor. SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler hat im Gespräch mit Anna Gering vom Verein "Fahrrad und Familie" in Heidelberg die umweltfreundlichen Alternativen zum Familien-SUV besprochen.