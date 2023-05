Fahrrad-Pilgerfahrt von Missbrauchs-Betroffenen zum Papst: Was sagen sie Franziskus?

Fahrrad-Pilgerfahrt von Missbrauchsopfern der kath. Kirche: Was kann das Gespräch mit dem Papst bringen?

Sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche: Das, was da jahrzehntelang vor sich ging, sprengt jegliche Vorstellungskraft. Erst kürzlich ist bekanntgeworden, dass allein im Erzbistum Freiburg 540 Menschen betroffen sind, 250 Priester werden beschuldigt. Inzwischen trauen sich immer mehr Missbrauchs-Betroffene auch an die Öffentlichkeit. Einer von ihnen ist Robert Köhler, er war neun Jahre lang im mittlerweile berüchtigten Internat der Benediktinerabtei Kloster Ettal in Bayern. 2010 kamen hier die Fälle an die Öffentlichkeit. Köhler hat gemeinsam mit anderen Missbrauch-Betroffenen eine Fahrrad-Pilgerreise von München aus zum Vatikan nach Rom organisiert- Höhepunkt ist eine Audienz bei Papst Franziskus. Über die Fahrt und die Hintergründe hat SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Robert Köhler gesprochen.