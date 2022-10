Fahrgastverband Pro Bahn fordert: Neue Strecken, neue Gleise, kürzere Planungszeiten

So pünktlich ans Ziel kommen wie mit den Zügen in der Schweiz – für viele Reisende der Deutschen Bahn ist das ein Traum. Der Schweizerischen Bundesbahnen AG eilt der Ruf von Zuverlässigkeit voraus. "Tatsächlich hat es aber auch in der Schweiz zwanzig Jahre gedauert, bis das Netz so ausgebaut war, dass der integrale Taktfahrplan über das ganze Land funktionieren konnte", sagt Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn in SWR Aktuell.

In Deutschland werde dies auch nicht schneller gehen. Dazu benötige man Infrastruktur: "Neue Strecken und neue Gleise kann man nicht von heute auf morgen bauen – das dauert einfach." Hinzu komme, dass die Planungszeiten in Deutschland viel zu lang seien.

Der größte Anteil der Störungen liegt nach Ansicht des Pro Bahn-Ehrenvorsitzenden an der fehlenden Infrastruktur: "Es fährt ein langsamer Güterzug voraus. Dieser hat kein Ausweichgleis, auf das er drauf fahren kann - und schon wird der ICE verspätet."

Was die Deutsche Bahn seiner Meinung nach unternehmen müsste, um besser dazustehen, sagte Naumann im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.