Der Bundesvorsitzende des Fahrgast-Verbandes PRO BAHN, Detlef Neuß, fordert, die Entschädigungsregeln für Bahnreisende deutlich auszuweiten. Im SWR sagte Neuß, die Bahn solle bei Verspätungen Reisende für die gesamte Reisekette entschädigen: "Wenn ich nach München in Urlaub fahre und komme da eine Stunde später an, ist das nicht weiter tragisch. Wenn ich aber mit einem Supersparpreis zum Flughafen will und da dann mein Flugzeug versäume, nutzt mir eine Entschädigung von 5 oder 10 Euro herzlich wenig." Was Neuß vom Vorschlag von Verbraucherschützern hält, dass die Bahn künftig schon ab einer Verspätung von 30 Minuten Entschädigungen zahlen solle, hat er SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler im Interview erläutert.