Fährverband zum Niedrigwasser: "So etwas haben wir noch nicht erlebt"

Auch wenn es ein paar Tropfen geregnet hat - die Trockenheit bleibt und in der kommenden Woche droht schon die nächste Hitzewelle. Der Rhein hat extremes Niedrigwasser, und nicht nur Güterschiffe bekommen Probleme, sondern auch Fähren. Nichts geht mehr, heißt es an immer mehr Stellen, und das trifft die Fährbetreiber hart. Auch Michael Maul, Betreiber der Fähre zwischen dem rheinhessischen Ingelheim und Oestrich-Winkel, die momentan nicht mehr fahren kann, und Vorsitzender des deutschen Fährverbandes: "Wir machen uns große Sorgen, dass es noch schlimmer wird. So etwas haben wir noch nicht erlebt." Wie die Fähren den Betrieb noch aufrecht erhalten können, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler.