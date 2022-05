Fackelzug des DRK im Ahrtal: Symbolische Hoffnung an die Flut-Betroffenen weitergeben

Der traditionelle Fackellauf des Deutschen Roten Kreuzes hat auf seinem Weg von Berlin nach Solferino in Italien auch das Ahrtal passiert. Alljährlich erinnern Menschen mit dieser Aktion an die Anfänge der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung. In diesem Jahr steht sie in Rheinland-Pfalz ganz im Zeichen der Flutkatastrophe vom vergangenen Juli. "Wir haben Gedenkkerzen entzündet für die Flutopfer. Nicht nur bei den DRK-Mitarbeitern, sondern auch bei den Gästen konnte man sehen, dass die Stimmung nach den Reden, die gehalten wurden, schon sehr bewegt war", sagt Thorsten Trütgen vom Kreisverband Ahrweiler im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph. "Wir möchten mit dem Fackelzug einen Teil der Hoffnung, die er symbolisiert, an unsere Mitbürger, die von der Flut betroffen sind, weitergeben". Was der 14. Juli mit Thorsten Trütgen persönlich gemacht hat, hören Sie im Interview.