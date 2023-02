Fachkräftemangel: Vor welchen Herausforderungen steht der Arbeitsmarkt?

Der deutsche Arbeitsmarkt gilt als robust. Mit 45,9 Millionen Beschäftigten sind so viele Menschen wie nie erwerbstätig. Allerdings werde sich diese Zahl in den kommenden Jahren stark reduzieren, sagt Manuela Barisic vom Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) in Bonn, da die Baby-Boomer aus dem Berufsleben ausscheiden und in Rente gehen würden. Aufgrund der niedrigen Geburtenrate könnten "freiwerdende Arbeitsplätze nicht mit ausreichend vielen Arbeitskräften nachbesetzt werden." Hinzukomme ein steigender Bedarf an Menschen, die in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Soziales arbeiten müsse, da Deutschland eine "alternde Gesellschaft" sei.

Wie zusätzliches Personal für die genannten Berufsgruppen gewonnen werden kann, erläutert die Arbeitsmarktexpertin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.