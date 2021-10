Facebook-Konzern wird Meta: Zukunftsforscher sieht Ablenkungs-Manöver

per Mail teilen

Schon 1991 wurde aus "Raider" "Twix"- und noch immer steht der Wechsel sprichtwörtlich für eine Umbenennung von Produkten. Wenn Konzerne ihren Titel ändern, hängt das oft mit Fusionen zusammen, manchmal passiert das aber auch einfach so, wie bei Google, das seinen Mutterkonzern Alphabet getauft hat. Jetzt will der Facebook-Konzern Meta genannt werden. Was der Sinn dahinter sein könnte, darüber hat SWR-Aktuell-Moderator Sebastian Felser mit Eike Wenzel vom Institut für Trend- und Zukunftsforschung Heidelberg gesprochen.