Extremsportler Deichmann: Welt-Triathlon in Corona-Zeiten

Der Stuttgarter Extremsportler Jonas Deichmann hat als erster Mensch überhaupt die Welt im Triathlon umrundet. Dabei hat er Kälte und Hitze erlebt und viele Menschen getroffen. Auf seiner Tour war aber auch ein Thema immer wieder präsent: die Corona-Pandemie. Zwar nicht unbedingt in der Wüste, erzählt Deichmann im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch, aber an den Grenzen. So durfte er die USA und Kanada gar nicht durchqueren. Dafür wurde Mexiko sein "absolutes Lieblingsland". Dort habe er viel erlebt. Im übernächsten Jahr will Jonas Deichmann wieder starten. Was er dazu verraten hat, hören Sie auch im SWR Aktuell-Gespräch.