Extremismus-Forscher: Gefahren-Potenzial der Reichsbürger darf man nicht unterschätzen

Nach einer Schießerei gestern in Boxberg, im Main-Tauber-Kreis, gehen Ermittler der Frage nach, ob der verdächtige 54-jährige Mann zur so genannten Reichsbürger-Szene gehört. Den Politologen und Extremismus-Forscher Jan Rathje erinnert der Vorfall an ein Ereignis im Jahr 2016 im bayerischen Georgensgmünd, bei dem ein Polizeibeamter getötet wurde. "Das Gefahrenpotenzial des Reichsbürger-Milieus darf man nicht unterschätzen", sagte Rathje im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern. Hören Sie im Interview, welche Ziele Anhänger dieser Gruppierung verfolgen, welche Feindbilder sie haben, und warum die "Querdenken"-Bewegung für die Reichsbürger-Szene so interessant ist.