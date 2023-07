per Mail teilen

Wenn vor die Tür gehen lebensgefährlich ist: Das erleben gerade viele Menschen in den USA. Im Süden und Westen des Landes ist so heiß, dass die Behörden von einer "lebensgefährlichen Tageshitze" sprechen. In Temperaturen übersetzt heißt das bis zu 46 Grad. Mit ähnlichen Problemen hat gerade auch der Süden Europas zu kämpfen. Italien, Griechenland und die Türkei sind hier Spitzenreiter. Über Ursachen und Folgen hat SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen mit dem SWR-Wetterexperten Andreas Machalica gesprochen. Im Audio gibt's zudem auch einige Tipps, wie man sich bei solchen Temperaturen richtig schützen kann.