Explosion in Ratingen: Was tun mit traumatisierten Rettern und Helfern?

Noch immer sind viele Fragen zur Explosion in einem Hochhaus in Ratingen bei Düsseldorf offen. Bei dem Einsatz wurden eine Polizistin und ein Polizist sowie sieben Feuerwehrleute schwer verletzt. 22 weitere Rettungskräfte erlitten leichtere Verletzungen. Ein 57-Jähriger ist festgenommen worden. In der Wohnung, in der der Mann mit seiner Mutter wohnte, ist zudem eine Leiche gefunden worden. Der Mann hatte den Rettungskräften die Wohnungstür geöffnet, dabei kam es zur Explosion. Die Ermittler wollen jetzt klären, ob der Verdächtige die Retter in einen Hinterhalt gelockt und am Wohnungseingang einen Sprengsatz gezündet hat.

Wie können Rettungskräfte mit einer solchen Situation umgehen? Eine Vorbereitung funktioniere nur bedingt, sagt Henrike Ortwein aus Hamburg, Psychotherapeutin und frühere Polizistin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies.Wie allerdings das Erlebte anschließend aufgearbeitet werden kann, berichtet sie im Interview.