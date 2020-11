per Mail teilen

Sina-Maria Schweikle lebt sein einem Jahr im Libanon. Ihre Wohnung in Beirut liegt direkt am Hafen. Sie hat die Explosionen sehen können. "Hier ist Chaos", sagt die Deutsche. Die Menschen seien sowieso schon gebeutelt von der schweren Wirtschaftskrise. Was jetzt passiert sei, bedeute die "komplette Vernichtung" für viele Leute, sagt Frau Schweikle im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Alina Braun.