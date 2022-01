Explodierende Energiepreise: Was tun, wenn's "schweineteuer" wird?

per Mail teilen

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg will gegen überhöhte Strom- und Gaspreise für Neukundinnen und -kunden vorgehen. Für manche Strom- und Gaskundinnen und -kunden haben sich die Kosten verdoppelt oder gar verdreifacht. Viele Bestandskunden erhalten derzeit ihre Kündigung und fallen für zunächst drei Monate in die Ersatzversorgung des örtlichen Lieferanten zurück. "Das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, dass die Ersatz- und Grundversorgung schweineteuer geworden ist", sagt Matthias Bauer, Energieexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Während zum Beispiel die Strompreise vor Weihnachten bei Grundversorgern durchschnittlich noch bei etwa 32ct pro Kilowattstunde gelegen hätten, würden einige jetzt Preise von mehr als einem Euro aufrufen. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch erklärt Bauer, welche Möglichkeiten Verbraucherinnen und Verbraucher aktuell haben, wenn ihr bisheriger Energieversorger ihnen gekündigt hat.