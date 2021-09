Expertin: Gewalt gegen Pflegekräfte ist Tabu-Thema

Recherchen von Report Mainz und Zeit Online haben ergeben, dass Pflegekräfte in Kliniken in ihrem Berufsalltag immer wieder körperliche Gewalt durch Patienten und Angehörige erfahren. Für die Pflegewissenschaftlerin Martina Hasseler an der Ostfalia Universität in Wolfsburg ist das keine neue Erkenntnis. Das Problem sei in der Öffentlichkeit aber weitgehend unbekannt, weil es von den Kliniken tabuisiert werde, sagt Hasseler im Gespräch mit SWR-Moderator Gerhard Leitner. Hier berichtet sie auch über die Formen der Gewaltanwendung und Möglichkeiten diese zu verhindern.