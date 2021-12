Expertin: Abstimmung der Grünen-Basis über Koalitionsvertrag könnte für Überraschung sorgen

Die Grünen wollen heute bekanntgeben, wie ihre Parteibasis über den Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien abgestimmt hat. Am Wochenende haben bereits die Delegierten von SPD und FDP dem Vertrag zugestimmt. Doch das sei nicht vergleichbar, sagt Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing. Bei SPD und FDP hätten Delegierte auf Parteitagen entschieden – nach entsprechenden Ansprachen. "Bei den Grünen entscheidet jedes Mitglied daheim am Computer", so Münch. Das könnte für Überraschungen sorgen. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem sagt sie außerdem, wo sie die größten Herausforderungen der neuen Bundesregierung sieht.