Experten warnen vor Schneebruchgefahr im Schwarzwald

per Mail teilen

Seit Wochen ist es knackig kalt im Schwarzwald. Der Schnee bleibt liegen – die Freude etwa für Wintersportler wird zur Last für die Bäume. Es herrscht akute Schneebruchgefahr, also Äste können abbrechen oder ganze Teile vom Baum. Wanderer und Wintersportler sollten die Nähe von Bäumen rund um den Bergrücken Kniebis meiden - warnt heute die Stadt Freudenstadt. SWR Aktuell-Moderatorin Vanja Weingart hat Björn Waidelich, Forstbereichsleiter des Stadtwalds Freudenstadt zur aktuellen Lage befragt. "Die Bäume sind schwer und voll mit Schnee und können jederzeit brechen und kippen", warnt Waidelich. In welchen Höhenlagen und worauf die Wanderer ganz besonders achten müssen, erklärt der Experte im Interview.