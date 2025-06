Experte zu EuGH-Urteil: Weder UEFA noch Super League können jubeln

Die UEFA verliert im Streit über eine Super League. Nach Ansicht von Fußball-Experte Thomas Kistner gewinnen nach dem EuGH-Urteil jedoch weder Super League-Befürworter, wie Real Madrid oder der FC Barcelona, noch die großen internationalen Fußballverbände.

In SWR Aktuell sagte er: "Die Super League darf zwar versuchen, sich zu etablieren, aber die UEFA darf auch weiterhin ihr System schützen. Das heißt: Jeder Top-Verein, der in die neue Super League wechseln wollte, müsste damit leben, dass er später nicht wieder zurück in die Wettbewerbe der UEFA kann - und damit auch nicht mehr in ihre Fußball-Ligen, wie in die Bundesliga", so Kistner.

Deshalb sei es "höchst unwahrscheinlich", dass eine Super League kommen werde. - Welche Auswirkungen das Urteil des Europäischen Gerichtshofs noch hat, sagt Sportjournalist Thomas Kistner im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph.