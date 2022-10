Experte: Premierministerin Truss hält sich noch "Stunden, Tage, aber nicht mehr als einen Monat"

Die britische Tageszeitung "Daily Star" glaubt nicht, dass Liz Truss sich noch lange als britische Premierministerin halten wird. Sonst ließe die Zeitung nicht einen Salatkopf mit Namen "Lizzy Lettuce" gegen ein Bild der Premierministerin unter dem Titel "Wer hält länger?", per Webcam antreten. Der Salatkopf hat inzwischen einige faule Stellen, aber auch die Premierministerin hat in ihrem Amt schon bessere Tage gesehen, auch wenn sie es erst kurz innehat. Wie konnte das passieren - darüber diskutiert SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph mit Anthony Glees. Er ist Zeitgeschichtshistoriker und Politikwissenschaftler an der Buckingham University und räumt Liz Truss nicht mehr allzu viel Zeit ein. Sie halte sich vielleicht noch Wochen, vielleicht auch nur "Stunden, Tage, aber mehr als einen Monat? Nein", so Glees. Der beste Ausweg aus der politischen Dauer-Krise seien wohl Neuwahlen. Hinweis: Das Interview mit Anthony Glees haben wir etwa drei Stunden vor ihrer Rücktrittsankündigung geführt.