Experte: Machtkampf in der AFD entschieden

Der langjährige AfD-Co-Vorsitzende Jörg Meuthen will bei der Neuwahl

des Parteivorstandes im Dezember nicht mehr für den Spitzenposten

kandidieren. Damit sei ein seit langem tobender Machtkampf in der Partei entschieden, meint der Politikwissenschaftler Ulrich Eith im Gespräch mit SWR Aktuell. Diejenigen, die sich nahe dem Rechtsextremismus verorteten hätten die Oberhand gegenüber jenen gewonnen, die sich dem konservativ demokratischen Spektrum zuordneten. „Wenn Herr Meuthen nicht mehr antritt, nehme ich das als Zeichen, dass er kapituliert hat“, so Eith. Warum der Machtkampf auch etwas mit der unterschiedlichen Ausrichtung der Partei in Ost- und Westdeutschland zu tun hat und welche Zukunft Jörg Meuthen in der AfD noch haben kann, analysiert der Politikwissenschaftler ebenfalls in dem Gespräch.