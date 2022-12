Experte: LNG-Terminals sollen bis Ende 2024 fast die Hälfte des Gasbedarfs decken

Energie ist ein knappes Gut in diesem Winter. Wegen des Ukraine-Kriegs sind neue Gas-Quellen gefragt wie noch nie, um die Energieversorgung in Deutschland sicherzustellen. Jetzt wurde erstmals am LNG-Terminal in Wilhelmshaven Gas ins deutsche Netz eingespeist. Das geschieht mit Hilfe des Spezialschiffs Höegh Esperanza. Insgesamt sollen sechs LNG-Anlagen entstehen. Bis Ende kommenden Jahres könnte damit fast die Hälfte des Gasbedarfs in Deutschland gedeckt werden, sagt der Gasmarkt-Experte Heiko Lohmann vom Energie-Informations-Dienst (EID). Voraussetzung sei, "dass natürlich auch das Gas geliefert wird."

Wie das Einspeisen von Flüssiggas genau funktioniert, erklärt Heiko Lohmann im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.