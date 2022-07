Experte kritisiert Faeser-Pläne zur Cybersicherheit: ein buntes Potpourri an Maßnahmen

"Was man sieht, ist ein buntes Potpourri an Maßnahmen, die irgendwie mit Digitalisierung zu tun haben: die Rede ist vom BSI, von Cybersecurity, von kritischen Infrastrukturen, dann haben wir Hasskriminalität, sexualisierte Gewalt im Netz – also man hat da versucht eine ganze Menge von Punkten in einen Topf zu packen und auf den kleinsten politischen Nenner zu bringen.“