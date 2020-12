per Mail teilen

Wer beim Arzt Individuelle Gesundheitsleistungen, kurz IGeL, in Anspruch nimmt, muss diese selbst bezahlen. Die Krankenkassen decken sie nicht ab. Der Arzt und Journalist Lothar Zimmermann erklärt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll, in welchen Situationen solche Leistungen Sinn machen könnten, und wann man besser die Finger davon lässt. Misstrauisch sollte man auf alle Fälle werden, wenn die Arzthelferin zur Verkaufsstrategin werde. Das unterminiere das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient, so Zimmermann.