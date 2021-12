Experte: Gespräch mit Führerschein-Neulingen soll Unfallgefahr reduzieren

per Mail teilen

Wer mit 18 Jahren seinen Führerschein macht, hat bisher zwei Jahre Probezeit. Weil junge Fahranfänger eher dazu neigen, sich zu überschätzen und dann zum Teil schwere Unfälle bauen, planen die Verkehrsminister von Bund und Ländern, die Probezeit auf drei Jahre zu verlängern. Wenn die Fahranfänger an einer Fahrsicherheitsschulung teilnehmen, soll die Probezeit allerdings bei zwei Jahren bleiben. Eine solche Schulung sei ein Weg, mit den Fahrern ins Gespräch zu kommen, so der Leiter der Unfallforschung der Versicherer, Siegfried Brockmann. "Dabei kann man schauen, wo sich Fehler beim Fahren eingeschlichen haben und diese ansprechen." Was Brockmann außerdem von den Plänen der Ampel-Koalition hält, das begleitete Fahren schon ab 16 Jahren zu ermöglichen, sagt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.