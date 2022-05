Experte: Gaslieferstopp aus der Ukraine ist kurzfristig kein Problem für Deutschland

Die Ukraine hat eine russische Gas-Pipeline in der Region Luhansk vorübergehend stillgelegt. Durch die russischen Angriffe sei der Weitertransport des Gases durch den Osten des Landes nicht mehr sicher. Über diese Pipeline wurden bislang täglich bis zu 33 Millionen Kubikmeter Gas nach Europa geliefert.

Dieser Gasstopp sei zunächst nicht so dramatisch zu nehmen, sagt Michael Bräuninger, Energie- und Wirtschaftsexperte an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. "Im Moment ist unser Gasbedarf in Deutschland nicht so hoch. Ein Drittel des Gases geht an die Haushalte und wird fürs Heizen genutzt." Wegen der steigenden Temperaturen sei der Bedarf in diesem Bereich zurzeit gering.

Für Bräuninger ist vor allem entscheidend, wie lange dieser Lieferstopp dauert. "Wir wollten diese Sommerzeit nutzen, um die Gasspeicher aufzufüllen. Das wird jetzt schwieriger." Langfristig könne sich die Lage also verschärfen. Was das genau bedeutet, erklärt Bräuninger im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jan Frédéric Willems.