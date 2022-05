Experte: Für Klimaschutz Handel mit China einschränken

per Mail teilen

Die Erde könnte sich noch schneller erwärmen als befürchtet. Im Klimabericht der UNO-Weltorganisation für Meterorologie WMO steht, das Risiko stehe bei 50 Prozent, dass die Erderwärmung in den nächsten fünf Jahren die Schwelle von 1,5 Grad überschreitet. Für Mojib Latif, Meteorologe und Klimaforscher am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, ist das keine Überraschung. "Wir stehen heute schon bei 1,1 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Und wir gehen immer noch in die falsche Richtung. Der Ausstoß von Treibhausgasen steigt weltweit."

Der Experte fordert daher, dass die Industrienationen den Ausstoß von Treibhausgasen schleunigst senken. Außerdem soll der Handel mit Ländern wie China eingeschränkt werden. China stoße aktuell ein Drittel des Treibhausgases weltweit aus. "Diese Länder dürfen unsere Märkte nicht mit ihren nicht nachhaltig gefertigten Produkten überschwemmen. Da müssen wir endlich mal klare Kante zeigen."

Welche Vorschläge Latif darüber hinaus noch hat, um gegen den Klimawandel vorzugehen, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.