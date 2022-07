Experte: Das Fahrrad gewinnt als Alternative immer mehr an Bedeutung

Sowohl die Spritpreise als auch das Umweltbewusstsein steigen in Deutschland kontinuierlich – nur zwei Gründe, weshalb immer mehr Menschen auf das Fahrrad umsteigen. Denn Radeln ist günstig, gesund und klimafreundlich. Heute startet in Frankfurt die Fahrradmesse Eurobike und präsentiert die neuesten Entwicklungen rund um das Thema Radfahren.

SWR Aktuell hat mit Fachjournalist Thomas Geisler vom Pressedienst Fahrrad gesprochen. Welche Trends er in der Branche sieht und was in Deutschland für Radler verbessert werden muss, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.