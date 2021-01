Clubhouse ist gerade ein Mega Hype - die Audio-Netzwerk-App verzeichnet mit die höchsten Download-Zahlen im App-Store von Apple. Dabei kann man sie nur auf Einladung nutzen. Und das ist möglicherweise ein Teil des Erfolgsrezepts - künstliche Verknappung. Der Neuropsychologe und Neuromarketing-Experte Hans-Georg Häusel hat das im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler als Urinprinzip bezeichnet: "In unserer ganzen Evolution steckt drin: Wenn etwas knapp ist, wenn es der andere auch haben will, dann hat es eine besondere Attraktivität" Die Attraktivität ergebe sich aus dem Status, der mit dem Produkt verbunden sei. Das habe es schon bei den Gentlemen-Clubs der englischen Aristokratie gegeben, oder den auch in Deutschland vertretenen Service-Clubs wie Lions Club oder Rotary Club. Das Prinzip sei dabei immer das Gleiche: "Am Anfang sind ein paar honorige Menschen darin, die einen hohen Status haben. Da möchte ich dazugehören. Und dann machen wir das Ganze exklusiv." Das funktioniere auch bei Clubhouse. Dabei gelte: "je schwieriger das wird, dazu zugehören, desto wertvoller wird es."