Ex-SPD-Vize Stegner kritisiert Putin-Freund Schröder wegen Äußerungen zu Ukraine-Krieg

Während sich in der Woche seit Kriegsbeginn so gut wie alle westlichen Politiker von Russlands Präsident Putin abgewandt haben, bleibt ihm einer weitgehend treu: Altkanzler Gerhard Schröder. Er behält seine Posten bei der Nord Stream AG und bei Rosneft - und will außerdem weiterhin für einen Posten bei Gazprom kandidieren. Alle Aufrufe - auch aus seiner eigenen Partei, der SPD - werden von ihm ignoriert. Gestern haben alle Mitarbeiter von Schröder in dessen Altkanzler-Büro im Bundestag um Versetzung geben. Der langjährige SPD-Vizechef Ralf Stegner erklärt im SWR-Aktuell-Gespräch mit Jonathan Hadem, was er an Schröders Haltung unerträglich findet.