Ex-Ortskräfte in Afghanistan: Kommt Hilfe aus Berlin zu spät?

Seit die Taliban in Afghanistan wieder an der Macht sind, ist das Leben für viele Menschen dort noch gefährlicher geworden. Frühere Mitarbeiter ausländischer Streitkräfte oder von Hilfsorganisationen, so genannte "Ortskräfte", aber auch Menschenrechtsaktivistinnen und -aktivisten müssen mit Verfolgungen rechnen. Die Taliban verfolgen auch Menschen wegen ihres Geschlechts, der sexuellen Orientierung oder ihrer Religion. Die Bundesregierung will diesen Menschen nun über ein neues Programm helfen. Hila Latifi ist selbst mit sechs Jahren aus Afghanistan nach Deutschland geflohen. Heute ist sie systemische Beraterin für Diversität und Inklusion und engagiert sich für die Ortskräfte, die in Afghanistan festsitzen. Wie sie die Hilfe aus Berlin einschätzt, erklärt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.