US-Patriot-Lieferung an Ukraine: Deutschland unter Druck

Im Kampf gegen Russland erhält die Ukraine von den USA ein Patriot-Luftabwehr-System. Das hat US-Präsident Joe Biden dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj anlässlich dessen Besuchs in Washington zugesagt. Der ehemalige Nato-Oberbefehlshaber Hans-Lothar Domröse sieht Deutschland dadurch unter Handlungsdruck, ebenfalls Patriot-Systeme an die Ukraine zu liefern. In SWR Aktuell sagte Domröse: "Der Amerikaner rettet wieder einmal Europa. Wir müssen zu dem US-System noch mindestens ein deutsches System dazu stellen und ein französisches." Warum er die Zusage des US-Patriot-Systems für einen "Durchbruch" hält, sagte Domröse im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.