Ex-General Domröse nennt Zeitenwende bei der Bundeswehr "halbherzig"

per Mail teilen

Der russische Überfall auf die Ukraine vor drei Jahren hat Europa und die Bundesrepublik in Alarmbereitschaft versetzt. Nachdem Deutschland bei der Bundeswehr jahrelang gespart hat, muss nun mehr Geld für Verteidigung ausgegeben werden. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hielt seine berühmte Zeitenwende-Rede und kündigte mehr Geld für die Bundeswehr an. Ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro wurde auf den Weg gebracht.

"Die Sache ist leider halbherzig umgesetzt worden und erst durch den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius ist das Wort 'kriegstüchtig' und die Gesellschaft mitgenommen worden – aber das war ein wenig spät", sagt Hans-Lothar Domröse, General außer Dienst des Heeres der Bundeswehr und ehemaliger NATO-Kommandeur. Von den Waffenlieferungen bis hin zum Panzer-Ringtausch habe man sich schwer getan. "Es fehlt das Wort Anstrengung", so Domröse weiter.

In der Diskussion um die Lieferung des weitreichenden Waffensystems Taurus ist Noch-Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinen Nein geblieben. Mit dem mutmaßlichen Nachfolger Friedrich Merz (CDU) könnte dieses Nein bröckeln. Ob es der Ukraine drei Jahre nach Kriegsbeginn noch was bringt, stellt Verteidigungsexperte Domröse in Frage.

Es ist immer sinnvoll, weitreichende Waffensysteme zu haben, es wird jetzt aber kein Gamechanger mehr sein. (…) Zum Anfang hätte es was gebracht, aber jetzt ist der Witz vorbei.

Die neue Regierung müsse Gas geben, so Domröse. Was er damit meint und was das für die Beziehungen zu den USA bedeutet, erklärt der ehemalige NATO-Kommandeur im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.