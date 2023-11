Ex-Bundeswehr-General: Winter-Logistik im Ukraine-Krieg schwierig

Russland bekommt mit Beginn des zweiten Kriegswinters in der Ukraine logistische Schwierigkeiten. So analysiert der frühere Bundeswehrgeneral Hans-Lothar Domröse im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich Berichte, nach denen Soldaten über die Nässe auf dem Schlachtfeld klagen. Sie würden nicht mehr trocken, so sei von Truppen zu hören, die von der Front zurückkehrten. Jede und jeder mit Militärerfahrung wisse, was es bedeute, wenn die Uniform nass sei und die Ausrüstung wegen der Witterung nicht mehr trocknen könne. Insofern rechnet Domröse mit größeren Schwierigkeiten für Russland in den kommenden Wintermonaten.