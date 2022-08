Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert findet in allen Vorschlägen für eine Wahlrechtsreform gute wie problematische Ansätze. Das perfekte Wahlsystem gebe es nicht, aber der Reformbedarf sei da und werde eher dringender je mehr Zeit vergeht. Lammert, zurzeit Vorsitzender der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, sieht zahlreiche Herausforderungen an die Demokratie weltweit. In jüngster Zeit habe es in Sachen Debattenkultur einige Verschiebungen gegeben, auch solche, die eigene Standpunkte für absolut erklären.

Angesichts neuer Vorschläge für eine Wahlrechtsreform in Deutschland erinnert der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert daran, dass bereits während seiner eigenen Amtszeit zahlreiche Ideen dazu auf dem Tisch lagen. Nachdenklich fügt er an: "Und ich hätte gerne Unrecht behalten mit meiner damaligen Prognose, dass es mit jeder Verschiebung noch schwieriger wird, das Problem zu lösen." Wahrscheinlich, so Lammert, dürften auch Teile der aktuellen Vorschläge vor dem Bundesverfassungsgericht landen. "Es gibt kein perfektes Wahlsystem. Jedes Wahlsystem setzt auch Prioritäten und mit den Prioritäten, die es setzt, vernachlässigt es Aspekte, die sicher auch ihre Berechtigung haben." Wie wichtig ist eine Reform denn, damit bei der nächsten Bundestagswahl das Parlament aus nun 736 Abgeordneten nicht noch größer wird? Sie wird immer wichtiger, findet Lammert: Daran, dass der Reformbedarf im Lauf der Zeit dringlicher werde, gebe es keinen vernünftigen Zweifel.

Herausforderungen an Demokratien weltweit

Russland unter Putin, Brasilien unter Bolsonaro – im weiteren Sinne auch die Türkei, Ungarn oder unter Trump die USA – weltweit scheint es eine neue Art von Risiken für demokratische Grundsätze zu geben. Wie können Gefahren für fortschrittliche Entwicklungen – faire Ressourcenverteilung, Gleichberechtigung, Nachhaltigkeit – reflektiert und gekontert werden, auch durch politische Stiftungen wie die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung? Ihr gegenwärtiger Vorsitzender Norbert Lammert: "Zu den vielleicht ernüchterndsten Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit gehört, dass auch und gerade demokratische Verhältnisse keine Garantie gegenüber solchen Verfallserscheinungen sind. Man kann sogar mit leichter Übertreibung sagen, demokratische Systeme sind besonders labil, weil am Ende jeweils das gilt, was Mehrheiten entscheiden." Es sei eine wichtige Aufgabe politischer Stiftungen, Menschen zu ermutigen, Verhältnisse zu ändern, die hinter diesen Erwartungen zurückbleiben und sich gegen Entwicklungen zu stemmen, die dies in Frage stellen.

Alfred Schmit und Norbert Lammert im ARD-Hauptstadtstudio. SWR

CDU hat manche Entwicklungen "verkannt oder verpennt"

Steht die CDU für die Welt von gestern? Bei der zurückliegenden Bundestagswahl schienen das viele so gesehen zu haben. Schlagworte dazu wären etwa: "Abtreibungsverbot, Dienstwagenprivileg, steuerliche Besserstellung der Hausfrauenehe". Gefragt, ob er es verstehen könne, dass viele die CDU aus dem Kanzleramt hinausgewählt haben, antwortet Lammert durchaus offen: "Ja, selbstverständlich. Und als Staatsbürger kann ich mit dem jetzt stattgefundenen Regierungswechsel noch besser leben als aus der Perspektive eines langjährigen Mitglieds der Partei, die natürlich Wahlkämpfe nicht führt mit dem Ziel, anschließend in der Opposition zu landen, sondern mit dem Ziel, die Regierung zu führen." Das "deprimierend eindeutige Wahlergebnis", so Lammert, hätte eines gezeigt: Nämlich, "dass der letzte Regierungswechsel im Herbst vergangenen Jahres sicher auch mit der Wahrnehmung eines beachtlichen Teils der Wählerschaft zu tun hat, dass die Union in einer Reihe von Punkten gesellschaftliche Entwicklungen verkannt oder verpennt hat." Immerhin, so Lammert im Lauf des Interviews, die Erkenntnis darüber sei in der Union angekommen und erste Konsequenzen würden daraus gezogen.