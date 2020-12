per Mail teilen

Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl, fordert im Kampf gegen Rechtsextremismus in der Bundeswehr einen stärkeren Fokus auf mentale Fitness und politische Bildung. Die Umstrukturierung des KSK in Calw sieht sie auf einem guten Weg, die Reformen kämen gut an. Bei der Ausstattung der Truppe fordert Högl weniger "Goldrandlösungen". Den steigenden Verteidigungsetat sieht sie als richtiges Signal.