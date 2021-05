Der Eurovision Song Contest ist wieder da. Nach einer Zwangspause im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie beginnt am Dienstag um 21.00 Uhr im niederländischen Rotterdam das erste Halbfinale.

ESC-Fan Lothar Zimmermann ist Arzt und Journalist und hält sich bereits in Rotterdam auf. Warum er freiwillig das Versuchskaninchen bei diesem Corona-Experiment spielt, hat er SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern erzählt.

SWR Aktuell: So eine Show unter Corona-Bedingungen ist sehr außergewöhnlich. Mit welchen Sorgen bist Du nach Rotterdam gefahren?

Lothar Zimmermann: Ich habe tatsächlich länger überlegt, ob ich wirklich fahren soll. Da ich jedoch zweimal gegen das Coronavirus geimpft bin, habe ich mir gesagt: ich wage es.

Ich brauchte einen PCR-Test und kurz vor dem Ablfug musste ich auch noch einen Schnelltest machen. Das war schon ein Aufwand. Außerdem habe ich mir die Frage gestellt, ob ich überhaupt gut in die Niederlande einreisen kann - was da alles kontrolliert wird. Am Ende war es ganz easy. Es hat mich niemand irgendetwas gefragt.

Wenn man hier ankommt, hat man den Eindruck, dass die Menschen alles irgendwie lockerer sehen, obwohl die Inzidenzzahlen deutlich höher sind als in Deutschland. Ich musste mindestens fünf Leuten ausweichen, die getrunken hatten und 'High five' mit mir machen wollten. Es fühlt sich alles richtig und alles falsch zur gleichen Zeit an.

Nun stehen die ESC-Shows an. 3.500 Zuschauer dürfen in jede einzelne Show. Wie muss man sich das in der Halle vorstellen?

Man muss erst mal in die Halle kommen. Dafür braucht man einen Test. Bis man in die Halle kommt, muss man eine Maske tragen, die man erst am Sitzplatz abnehmen darf. Bei den Proben war es so, dass immer mindestens ein Platz vor und hinter einem frei sein sollte. Die Halle an sich ist so gut gelüftet, dass ich gefroren habe. Möglicherweise hilft die Durchlüftung, das Infektionsrisiko gering zu halten.

Wie wollen die Veranstalter sicherstellen, dass wirklich alle gesund bleiben?

Zunächst einmal versucht man sicherzustellen, dass nur Leute in die Halle hineinkommen, die fit sind. Menschen mit Risikokrankheiten ober über 70-Jährige dürfen nicht rein. Außerdem muss man sich mit einer App registrieren.

Wir müssen uns klarmachen, dass wir Teil eines großen Versuchsprojekts, eines Feldversuchs, sind. Deshalb versucht man Journalisten, Künstler und Zuschauer zu trennen. Man kann sich als Journalist im Pressebereich mit anderen Journalisten treffen. Da gilt dann auch die Maskenpflicht. Man kann auch die Künstler auf der Bühne sehen. Sobald man als Journalist aber einmal eine Veranstaltung in der Halle mit Zuschauern besucht, darf man nicht mehr in den Pressebereich hinein.

Nun hat es schon einige Versuche mit Großveranstaltungen gegeben. Sind die vergleichbar oder ist der ESC etwas ganz anderes?

Natürlich geht man ein gewisses Risiko ein. Aber in anderen Ländern hat man es schon versucht und anscheinend ist man da bisher ganz gut durchgekommen. Epidemiologen sehen das zum Teil sehr kritisch. Auf der anderen Seite ist man in der kulturellen Szene natürlich froh, dass was passiert. Es finden wieder Konzerte statt und es entsteht dieses Feeling, dass man gemeinsam etwas erleben kann.