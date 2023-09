Euroskills: Deutschlands Handwerker wollen Weltklasse sein

Auch wenn wir gerne darüber meckern: Das deutsche Handwerk hat weltweit einen exzellenten Ruf. Wie sehr sich die deutschen Handwerkerinnen und Handwerker den verdienen, wird in diesen Tagen im polnischen Danzig ausgefightet. Da werden in dieser Woche nämlich die Euroskills 2023 ausgetragen - die Europameisterschaft der Berufe. Der deutsche Bundestrainer im Bereich Pkw, Jörg Stotz beschreibt den Wettbewerb im SWR Aktuell-Interview als "Olympiade" der Berufe - und die ist gerade in seinem Fachgebiet nicht ganz einfach: Da müssen die Wettbewerber möglichst viele Fehler an einem Auto unter Zeitdruck reparieren. "Wir wollen von den Guten die Besten finden. Und wenn das alles im Vorbeigehen gemacht wäre, dann wär das ja kein Wettkampf", so Stotz. Worauf es für die Handwerks-Athletinnen und -Athleten bei den Euroskills ankommt, das erklärt Stotz im Gespräch mit Moderator Bernhard Seiler.