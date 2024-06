Klare Verlierer bei der Europawahl in Deutschland sind die Grünen. Sie haben extrem viele Stimmen verloren, gerade auch bei jungen Wählerinnen und Wählern. Die sind in vielen Fällen, ähnlich wie bei jungen Erstwählern, an die AfD gegangen. Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang führt das im SWR-Aktuell-Interview bei Katja Burck darauf zurück, dass ihre Partei Vertrauen verloren habe. Das müssten die Grünen zurückgewinnen, indem sie zum „Vollsortimenter“ werden, auch, was das Thema Sicherheit angeht.