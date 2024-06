Europawahl: Warum die Niederländer nicht am Sonntag wählen

Die Wahl zum Europäischen Parlament hat begonnen. In den Niederlanden wird bereits am heutigen Donnerstag (6. Juni) abgestimmt. Warum erklärt Ludger Kazmierczak.

Etwa 13,5 Millionen Männer und Frauen in den Niederlanden machen den Auftakt zur Europawahl. Insgesamt sind 360 Millionen EU-Bürger wahlberechtigt.

Wahlen in den Niederlanden nie am Sonntag

In den Niederlanden wird nicht am Sonntag gewählt wie beispielsweise in Deutschland. Die Niederländer sind immer unter der Woche aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Das habe religiöse Gründe, erklärt ARD-Korrespondent Ludger Kazmierczak in Den Haag im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler. "Christen, Juden und andere Gläubige wollten früher am Wochenende weder arbeiten noch wählen. Da blieb also nur ein Wochentag."

Wahlen in den Niederlanden traditionell am Mittwoch

Normalerweise wird in den Niederlanden am Mittwoch gewählt. Dann seien die Grundschulen, die gerne als Wahllokale genutzt werden, schon ab dem frühen Mittag geschlossen, sagt der ARD-Korrespondent. Mittwoch sei der kürzeste Schultag der Woche. Für die Kinder falle also am wenigsten Unterricht aus, wenn die Schulgebäude als Wahllokale genutzt werden. Dass die Europawahl in den Niederlanden dieses Mal an einem Donnerstag stattfinde, habe die EU allerdings so vorgegeben.

Wann in den EU-Mitgliedsstaaten gewählt wird Niederlande: Donnerstag, 6. Juni

Irland: Freitag, 7. Juni

Tschechien: Freitag, 7. Juni und Samstag, 8. Juni

Lettland, Malta und französische Überseegebiete: Samstag, 8. Juni In allen andere EU-Staaten findet die Wahl zum Europäischen Parlament am Sonntag, den 9. Juni statt.

Kaum Wahlkampf in den Niederlanden für die Europawahl

Die Niederländer haben nach Einschätzung von Ludger Kazmierczak in Den Haag ein nur geringes Interesse an der Europawahl. "Die Wahlbeteiligung lag 2019 bei etwa 40 Prozent. Das wird wahrscheinlich auch dieses Mal nicht viel mehr sein." Das habe mit den Themen und vor allem mit den Kandidaten zu tun, die kaum einer kenne.

Als Beispiel nennt der ARD-Korrespondent den Spitzenkandidaten der Grünen, der bereits seit 15 Jahren im EU-Parlament sitze. "Laut Umfragen kennen den elf Prozent der Niederländer. Vor fünf Jahren waren es sieben Prozent. Der hat also in den vergangenen Jahren nicht sehr auf sich aufmerksam machen können." Europa und EU-Politik seien zu weit weg und nicht so greifbar wie die nationale Politik in den Niederlanden.