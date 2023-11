Europas Vulkane in Aktion: Wie ein Experte die Lage einschätzt

Es brodelt derzeit verdächtig häufig in Europas Erdkruste: Gerade hat der Ätna auf Sizilien wieder Asche gespukt, und auch auf der Halbinsel Reykjanes auf Island bereitet man sich aktuell auf einen Vulkanausbruch vor. Die größte Gefahr lauert derzeit aber in der Region rund um Neapel und den Vesuv: Dort gibt es seit Monaten tausende kleinere Erdbeben, was nach Meinung von Experten, auf einen Vulkanausbruch auf den Phlegräischen Feldern hindeutet - ein circa 150 Quadratkilometer großes Gebiet, das sich teilweise vor der Küste der Hafenstadt befindet. Wie diese Vulkanaktivitäten einzuschätzen sind und ob die Ausbrüche von Sizilien, Island und Neapel möglicherweise miteinander zusammenhängen, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler mit dem Geophysiker und Vulkanforscher am KIT in Karlsruhe, Joachim Ritter, gesprochen.