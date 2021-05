Der Europapark Rust öffnet am Freitag vor Pfingsten. Aufgrund der Corona-Auflagen dürfen am ersten Tag nur 3.000 Gäste in den Freizeitpark - ab Samstag sind es dann 10.000. Außerdem ist eine Anmeldung erforderlich, der Nachweis über ein negatives Testergebnis oder eine vollständige Corona-Impfung muss vorgelegt werden und auf dem Gelände gelten Maskenpflicht sowie Abstandsregeln. Geschäftsführer Roland Mack betont, die Anlage sei mit 100 Hektar groß genug, um sich nicht zu nahe zu kommen. Er ist überzeugt, dass sich die Gäste an die Auflagen halten werden. "Wir haben im letzten Jahr ein sehr vernünftiges Publikum kennengelernt." Jetzt könnten die Menschen die Wiedereröffnung des Europaparks kaum erwarten. Warum Roland Mack für den Europapark "Licht am Ende des Tunnels" sieht, sagt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.