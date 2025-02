Kritik der Björn Steiger Stiftung: Kann der Notruf Menschenleben kosten?

Es ist die Telefonnummer, die europaweit Leben rettet: die 112. Es gibt sie vor allen Dingen, weil sich die Björn Steiger Stiftung dafür eingesetzt hat. Egal ob Unfall, Brand oder medizinischer Notfall – wählt man in Deutschland den Notruf, kann der Disponent in der Leitstelle einen Rettungswagen schicken. Und obwohl das in vielen Fällen bereits hilft, kann genau das auch ein Nachteil sein. Denn sehr viel mehr Möglichkeiten hat der Disponent nicht, sagt Pierre-Enric Steiger, Präsident der Björn Steiger Stiftung, im Gespräch mit SWR Aktuell.

Björn Steiger Stiftung: Rettungswesen in Österreich besser vernetzt als in Deutschland

Obwohl er am Europäischen Tag des Notrufs 112 auch Teile des deutschen Rettungswesens lobt – so habe Deutschland zum Beispiel mit Abstand die bestausgestattesten Fahrzeuge – gebe es auch Potenzial für Verbesserung. Dabei könnte ein Blick ins deutlich besser vernetzte Österreich helfen, sagt Steiger. Was in unserem Nachbarland nach seiner Ansicht besser läuft als in Deutschland und warum das deutsche System jeden Tag Leben koste, darüber hat Pierre-Enric Steiger mit SWR Aktuell-Moderator Simon Dörr gesprochen.